Interior incorporarà 16 policies per evitar desordres al carrer

El ministre Josep Maria Rossell ha anunciat l'ampliació de la plantilla del cos

amb 8 efectius el 2020 i 8 més el 2021, així com canvis en la Llei del saig per ampliar el termini de notificació dels embargaments i perquè la faci de manera personal un nunci

Rossell anuncia 16 places de policia per evitar desordres a la via pública

Actualitzada 11/11/2019 a les 19:07

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha anunciat que es crearan 16 places d'agents de policia durant aquesta legislatura per evitar desordres a la via pública, segons ha informat durant la compareixença d'aquesta tarda davant la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals per presentar les prioritats del ministeri. El ministre ha recordat que el cos de la policia està compost per 248 agents i la intenció és crear noves places, 8 efectius el 2020 i 8 més l'any 2021, per prevenir i mantenir l'ordre en moments puntuals segons les necessitats, així com ampliar el cos de bombers.

Rossell ha comunicat també canvis en la Llei del saig per ampliar un parell o tres de dies el termini de notificació dels embargaments, que actualment és de 5 dies, i la voluntat de notificar-los de manera personal mitjançant el nunci. Des del 2016 s'han obert 28 expedients, 18 dels quals han estat arxivats, 3 retirats, 2 lleus que han estat sancionats i 5 que encara són en tràmit. Pel que fa a Protecció Civil, es vol crear una infraestructura per al departament, que estaria ubicada a Santa Coloma, i de la qual aviat en sortirà el concurs.



