Les vendes de tabac cauran pel nou conveni

El president de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac entén que el país no podia quedar al marge de l’acord

La Unió de Comerciants Andor­rans del Tabac considera que l’adhesió d’Andorra al Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per al control del tabaquisme tindrà una lleugera afectació sobre les vendes, malgrat entendre que Andorra “no se’n podia quedar al marge” i posar en relleu que no es tracta d’una decisió “sobtada”. “Ja fa temps que aquesta qüestió era sobre la taula, sabem que Andor­ra s’hi havia d’adherir, sobretot per raons de salut”, va explicar el seu president, Raül Calvo, en declaracions al Diari.



Fi de les promocions

Malgrat reconèixer que no havia tingut prou temps per estudiar el document,