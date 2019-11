La policia deté un jove per amenaçar amb ganivets els companys de pis

Quatre persones han estat detingudes la darrera setmana per delictes de maltractaments en l'àmbit familiar, dues de les quals han estat dones

11/11/2019

Andorra la Vella

Els agents de policia van detenir un jove resident de 20 anys per amenaçar verbalment i amb diversos ganivets els companys de pis. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte en un domicili d'Andorra la Vella, i en intervenir els agents, el detingut va tenir unes reaccions desproporcionades envers ells. La darrera setmana ha acabat amb quatre detinguts per maltractaments en l'àmbit domèstic, dos casos dels quals les arrestades han estat dones. El primer d'ells va tenir lloc la matinada de dimecres en un domicili de La Massana, on es va detenir un home resident de 26 anys per maltractar la seva parella. Dos dies després, la policia va ser requerida en un domicili d'Encamp per detenir un home resident de 33 anys per amenaçar i agredir lleument a la seva mare. Una dona no resident de 31 anys va agredir la seva parella la matinada de diumenge i, en intervenir la policia, la interessada va oposar resistència envers els agents. Unes hores més tard, una dona resident de 26 anys va ser detinguda per agredir la parella al domicili d'Escaldes-Engordany.

La policia ha detingut 8 persones la darrera setmana per delictes contra la seguretat del trànsit, tres d'ells destacables. El 8 de novembre a les 03.35 hores van aturar i detenir en un control rutinari un home resident de 23 anys amb una taxa d'alcoholèmia d'1,43 grams d'alcohol per litre de sang. L'endemà a les 04.25 hores, arran d'un accident amb danys materials, els agents van detenir un home no resident de 25 anys amb una taxa d'1,51 grams d'alcohol per litre de sang i mitja hora més tard en detenia un home resident de 24 anys amb una taxa d'1,85 grams d'alcohol per litre de sang. La policia va detenir la tarda de dimecres passat un home no resident de 43 anys per portar 120 grams de marihuana i 13 d'haxix accedint al Principat com a passatger d'un autobús de línia regular.