Font per Rascagneres i Cinca per Delgado

La Llei de la CASS estableix que per reunir el Consell d’Administració de la parapública calen un mínim de sis membres. Aquest és el motiu pel qual encara no s’ha produït el relleu de tres dels seus components que segueixen en funcions tot i que fa uns mesos que van anunciar que no continuarien. El president de la parapública, Jean-Michel Rascagneres, el responsable del fons de reserva de les pensions Josep Delgado i Vladimir Fernández, un tercer membre nomenat per Govern. La qual cosa no significa que no hi hagi candidats per a substituir-los; un fet que s’ha de produir