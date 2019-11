Esquerra repeteix com a força més votada

El bloc independentista obté 23 diputats dels 48 en joc, mentre que Ciutadans en perd tres

“El 14 d’octubre vam viure una de les sentències més injustes per al poble de Catalunya i el poble de Catalunya ha fet la seva sentència donant-nos la victòria”, va exclamar ahir Pere Aragonès, vicepresident de Catalunya i home fort d’Esquerra Republicana. El partit d’Oriol Junqueras va guanyar ahir, per segona vegada a la seva història, les eleccions generals a Catalunya amb 13 diputats. Amb tot, els republicans, encapçalats per Gabriel Rufián a Madrid, van perdre força respecte a l’abril, ja que la irrupció de les CUP els va penalitzar amb la pèrdua de dos escons, un 2,03% dels vots.



