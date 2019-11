Els apartaments del Tiffany's tornen a l'habitabilitat gairebé al complet

Alguns dels habitatges encara no estan disponibles per desavinences amb l’assegurança

Pràcticament la totalitat dels apartaments del Tiffany’s, que van patir un greu incendi el març del 2016, gairebé en la seva totalitat són habitables. Els pocs apartaments que a hores d’ara encara no estan disponibles és a causa de “petits entrebancs” entre els propietaris i les assegurances de contingut, és a dir, els electrodomèstics i els immobles de l’interior dels habitatges, segons expliquen propietaris de l’edifici.

Segons comenta Pancho Lizama, president de la comunitat de veïns, en aquests moments hi ha cinc apartaments que estan a la venda. En 13 pisos ja hi ha propietaris que hi han tornat a viure,