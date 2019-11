Els socialistes tornen a guanyar les eleccions generals a Espanya tot i que perden força respecte al mes d’abril

El PSOE es va proclamar clar guanyador en les eleccions generals celebrades ahir a Espanya amb 120 escons, tot i que va perdre’n tres. El cap de llista, Pedro Sánchez, va assegurar que actuarien amb responsabilitat i va estendre la mà a les altres forces polítiques perquè actuïn “amb generositat per desbloquejar la situació que viu el país”. Pel que fa al resultat de la resta de les forces, tampoc no ajuden a sumar ni el bloc de l'esquerra ni el de la dreta per a governar, i a més els resultats de la jornada electoral han propiciat que s'accentuï