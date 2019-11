Dubtes de la zona franca

La creació d’una zona econòmica especial al Principat, que va proposar el ministre Gallardo, genera inquietud entre els actors implicats. Els models en què es podria fonamentar encara estan en procés embrionari però la intenció és implantar-la aquesta legislatura.

Una zona franca pot ser una qüestió molt bàsica, però la tipologia en què s’implantarà és un dels factors més importants a tenir en compte. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va anunciar dimecres passat que en el transcurs d’aquesta legislatura la creació d’una zona franca al Principat seria una realitat. Aquestes afirmacions han generat dubtes sobre quin serà el model en què es fonamentarà. “Hem d’esperar a veure quins són els models i com es concreten, ja que una zona franca pot ser una cosa molt senzilla per facilitar tràmits d’importació i exportació, o per altres