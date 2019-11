L’home havia abatut un cabirol famella a la zona d’Ordino

Estem en temporada de caça i per tant es pot abatre qualsevol animal excepte un isard. El problema és si es té la llicència de caça en regla (que li havia estat renovada) però en canvi està retirat el permís d’armes. Això és el que ahir li va passar a un home, resident a la parròquia d’Ordino, que va acabar detingut a les dependències de la policia.

En concret l’home va ser controlat per agents del cos de banders després d’haver abatut un cabirol femella també per la zona d’Ordino. Els agents van fer el control rutinari i van verificar que