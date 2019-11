El comitè parroquial va descartar-la per les dificultats per trobar les persones i la poca implantació electoral

La confecció de les candidatures de terceravia encara dona per parlar, ja que van sortint detalls de com es van confeccionar i, a excepció de la llista d'UL-terceravia a Sant Julià de Lòria, hi ha la sensació en cercles polítics que la majoria es van fer de manera precipitada i gairebé per obligació.

El cert és que hi ha mala maror a Escaldes-Engordany, on per exemple un dels més crítics va ser Josep Pubill, qui juntament amb França Riberaygua, va encapçalar la llista de terceravia a Escaldes-Engordany després d’haver protagonitzat el trencament del comitè liberal a la parròquia. Pubill va ser