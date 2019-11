Quaranta inscrites participen en unes jornades d’empoderament femení en l’àmbit laboral

L’àrea de Polítiques d’Igualtat del Govern assegura que encara hi ha desigualtats de gènere que posicionen la dona en segon terme. Així ho va expressar la cap d’àrea, Mireia Porras, durant l'Enterprising Women Lab, unes jornades que es van dur a terme ahir per potenciar l'empoderament femení perquè les dones s'animin a emprendre projectes professionals o personals.

Els tallers i xerrades d’ahir, segons va explicar Arnau Colominas, un dels organitzadors, van servir per donar eines i explicar casos d’èxit de dones emprenedores o que estan implicades en mons que “encara són molt masculins”. Una de les convidades va ser Mireia Porras,