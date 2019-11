L'USdA portarà a Europa “l'abandó” de les polítiques socials del Govern

El sindicat formularà una pregunta a Brussel·les a través de la Confederació Europea Sindical

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) portarà a Brussel·les “l’abandó” de les polítiques socials del Govern d’Andorra. Així ho va manifestar el secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, que preguntarà a la Unió Europea (UE), a través de la Confederació Europea de Sindicats (CES) de la qual l’USdA és membre, sobre “com pot negociar un acord d’associació amb un país que no respecta el cabdal del que són les polítiques socials europees, com és possible que es faci quan el tema social està completament abandonat”, va explicar Ubach.

De moment, l’USdA està treballant en aquesta possibilitat, tot i que ja van fer