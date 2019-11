El director d’Andorra Turisme valora positivament l’afluència de visitants malgrat la celebració de les eleccions espanyoles

Les previsions eren nefastes, però al final la neu ha respectat el primer cap de setmana de la setena edició de l’Andorra Shopping Festival. L’avinguda Meritxell i l’avinguda Carlemany van estar ben plenes durant bona part del dia, malgrat que molts dels comerciants van aclarir que l’afluència de gent no s’havia traduït en vendes. És el cas de l’Esperança, dependenta d’una perfumeria, qui explicava que molts dels turistes protestaven perquè els preus no eren prou baixos. “Molts et venen amb el preu d’Espanya apuntat i diuen que allà ho han trobat més barat. Nosaltres els expliquem que si hi ha