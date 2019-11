La descarbonització i els acords de París, focus de la cimera

La trobada d’Oficines del canvi climàtic va acabar ahir després de dues jornades de treball

La trobada anual de la Xarxa Iberoamericana d'Oficines del Canvi Climàtic (RIOCC) va tocar el seu punt final ahir després de dues jornades de treball centrades a definir estratègies a mitjà termini de lluita contra el canvi climàtic i en favor de la transició energètica. Concretament, segons va explicar el subdirector de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, Eduardo González, la trobada va servir per reafirmar el compromís dels països de la regió per complir amb els acords de París. “Tenim el gran repte d’aconseguir la descarbonització a final de segle i prometre adaptar-nos als canvis que comportarà”, va dir. Per