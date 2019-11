Es prorrateja el cost total de l’espai en una inversió plurianual que arribarà fins al 2024

El recinte multifuncional costarà 10,5 milions d’euros. Aquesta és la inversió pressupostada pel Govern de coalició i que figura en el document que el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, va presentar a la síndica general el 31 d’octubre passat.

Aquesta no és l’única dada que reflecteix el projecte de pressupostos al respecte. L’executiu té previst prorratejar la despesa del recinte multifuncional al llarg de 5 anys, i com a mínim s’hauran de preveure partides per a la seva execució en els pressupostos dels anys 21 a 24. Per a la propera anualitat, Govern només destina 40.000 euros, que seran