Mor Jordi Riba 'Palanca' als 83 anys

Aquesta matinada ha mort Jordi Riba Segalàs, PALANCA, un dels grans homes de TOR. Un mite del Pirineu.

Ell no ha mort al juliol.

Tan de bo pugui descansar en pau. — Carles Porta (@Carles_Porta) November 8, 2019

Jordi Riba Segalàs, més conegut com 'Palanca', ha mort aquesta matinada als 83 anys a causa d'una malaltia, segons ha informat el periodista Carles Porta a través de les xarxes socials. 'Palanca' es va donar a conèixer pel conflicte sobre la propietat de Tor, una muntanya del Pallars Sobirà al costat de la frontera andorrana, que considerava seva com a hereu legítim de l'antic propietari però que compartia amb tretze famílies més. L'any 1896 es va construir la societat de copropietaris de la muntanya, de manera que les tretze cases del poble es repartien la sobirania de les terres per evitar que fos declarada propietat de l'estat espanyol, ja que era molt rica en pastures i fusta. Una de les clàusules dels estatuts de la muntanya era que per a ser propietari calia viure a la muntanya tot l'any, fet que només complia el 'Palanca' i que va acabar desencadenant el conflicte entre un dels copropietaris, Josep Montané, conegut com a 'Sansa', i Jordi Riba. Els problemes van començar quan Riba volia fer una estació d'esquí, per la qual va arribar a contactar amb el comú de la Massana, però els altres propietaris es van negar. El febrer de 1995, el tribunal de Tremp va sentenciar que la muntanya era propietat única de 'Sansa', qui va ser assassinat cinc mesos després.