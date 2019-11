El Govern va augmentar un 25% la partida de les ajudes al lloguer durant l'any passat

El Govern va augmentar la partida total de les prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges en un 25% durant l’any passat, que es tradueix en un import total d’1.653.132,99 euros. Durant el 2018 es van registrar un total de 915 sol·licituds favorables, que representa que l’import mitjà d’aquesta prestació va ser 1.806,70 euros per convocatòria i persona beneficiària. Les xifres publicades pel departament d’Estadística també posen de manifest que durant l’any passat hi va haver un increment del 17,7% en les sol·licituds favorables sobre les presentades i una disminució del 37,6% de les desfavorables respecte a l’any 2017. Pel