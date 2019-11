Andorra referma el compromís contra el canvi climàtic

La XVI Trobada anual de la Xarxa Iberoamericana d'Oficines del Canvi Climàtic (RIOCC) ha servit per identificar les bones pràctiques de cada país i fomentar la cooperació internacional

Andorra ha refermat el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic durant la XVI Trobada anual de la Xarxa Iberoamericana d'Oficines del Canvi Climàtic (RIOCC) que ha finalitzat aquesta tarda al centre de congressos d'Andorra la Vella. Les jornades han servit per identificar les bones pràctiques dels observatoris, centres d'investigació i innovació de cada país per tal de fomentar la cooperació intenracional. En aquest sentit, Andorra ha presentat la feina de l'Institut d'Estudis Andorrans, d'Actua Tech i l'exemple de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic de la Comunitat de treball dels Pirineus. Els participants han celebrat la voluntat d'Andorra per tornar a posar al centre de la Cimera Iberoamericana la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica amb la celebració, després de 10 anys, de la ministerial iberoamericana de Medi Ambient.