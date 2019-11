La Torre ja té l’excavació i la cimentació enllestides i destinarà una tercera part dels apartaments

al lloguer

Les construccions de dues de les cinc torres que capitalitzaran l’alçada de la parròquia en un futur donaran el tret de sortida en breu i es marquen el 2022 com a data per tenir acabades les obres.

Per una banda, La Torre, que se situarà al Clot d’Emprivat, està preparada per començar a alçar-se després de les obres prèvies d’excavació del terreny, segons s’explica en un comunicat de la constructora: “Després de la feina d’excavació, estabilització i de cimentació, que han durat gairebé un any, comencen els treballs de construcció.” Locubsa-Cevalls és l’empresa que es va emportar, davant les sis corporacions