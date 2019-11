Les obres de protecció a la zona de la Portalada finalitzen avui

Actualitzada 07/11/2019 a les 06:42

Els treballs que s’estan duent a terme per millorar la seguretat a la zona de la Portalada arran de l’esllavissada del 10 d’agost, que han consistit en la instal·lació d’una malla electrosoldada per reforçar la barrera de fusta i la retirada de rocs de la cubeta que hi ha a la zona, finalitzen avui. Així ho va posar en relleu ahir el ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Tot i aquest fet, però, es mantindrà el nivell tres d’alerta a la zona sud fins que els treballs es donin per finalitzats totalment i, posteriorment, “els tècnics ens proposaran si s’ha de mantenir o es pot rebaixar el nivell”, va afegir Jover. El nivell tres d’alerta consisteix a mantenir la vigilància durant les vint-i-quatre hores del dia per part dels serveis de seguretat com bombers i policia. Aquesta alerta es manté des del 22 d’octubre, quan hi va haver un període de pluges intenses i es va alertar de possibles despreniments.