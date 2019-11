La policia deté una turista autora de furts per valor de 70.000 euros

La dona s'allotjava en un hotel del país per venir a robar a domicilis i marxava l'endemà amb les joies, els rellotges i els diners obtinguts

Actualitzada 07/11/2019 a les 17:22

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir dimarts passat una dona francesa de 46 anys com a autora de set furts amb força a l'interior de domicilis d'joies, rellotges i diners amb un botí que tindria un valor de 70.000 euros, segons ha fet públic en un comunicat. L'arrest va arribar "després d'una llarga investigació" amb robatoris comesos des del maig aprofitant que no hi havia ningú als domicilis.

L'últim delicte es va produir dilluns 4 de novembre en un pis de Canillo on la turista havia sostret un rellotge i diners, segons precisa el cos de seguretat, que indica que els agents van poder recuperar els objectes furtats en l'escorcoll que es va fer al vehicle que conduïa. la dona. La policia ha informat que la dona actuava sola i s'allotjava en un hotel del país, cometia els furts i l'endemà marxava del Principat amb el botí que havia aconseguit i que ja havia estat detinguda el 2014 per fets similars.