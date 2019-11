Els parlamentaris del PS i UL respectivament substituiran els exconsellers Rosa Gili i Josep Majoral

Carles Sánchez i Oliver Alis nous consellers generals Pressa de possessió dels consellers generals Sánchez i Alis aquest matí Fernando Galindo

Andorra la Vella Redacció

L'escaldenc Carles Sánchez i el lauredià Oliver Alis s'han convertit aquest matí en nous consellers generals del Partit Socialdemòcrata i de terceravia-Unió Laurediana a la sala del consell de la Casa de la Vall per substituir Rosa Gili i Josep Majoral que van deixar el càrrec de parlamentaris per presentar-se a les comunals del 7 de desembre.

Els parlamentaris han iniciat després una sessió ordinària de control al Govern que ha començat amb un minut de silenci pel dècim aniversari de l'accident del túnel dels Dos Valires on van morir cinc persones.