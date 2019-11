Restringeix l’ús d’incentius directes o indirectes que en fomentin la venda o consum

L’Estat vol adherir-se al conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per al control del tabaquisme, i és per això que ha entrat a tràmit a Sindicatura el document perquè el parlament l’aprovi. Entre altres obligacions, el conveni prohibeix qualsevol tipus de publicitat, promoció o patrocini del tabac, és a dir, que un cop ratificat estarà prohibit al Principat qualsevol forma de comunicació, de recomanació o acció comercial que tingui com a objectiu, efecte o possible efecte promoure, directament o indirectament, un producte del tabac o l’ús del tabac. També restringeix l’ús d’incentius directes o indirectes que fomentin