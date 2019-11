Ubach assegura que hi ha manca de recursos a Exteriors

La ministra explica que el volum de treball no s’ajusta a la plantilla actual

Des del ministeri d’Afers Exteriors asseguren que el nombre de persones que hi treballen no són suficients per assolir el volum de feina que hi ha anualment. A hores d’ara hi ha una setantena de treballadors entre el personal destinat a les ambaixades d’Andorra i el que treballa al Principat. Segons va explicar ahir la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, en una compareixença a la comissió d’Exteriors del Consell General, “el 2019 podrem treure noves places de tècnics en la carrera diplomàtica” que acabarien de reforçar l’equip. En total serien quatre persones les que se sumarien al ministeri per treballar

#1 Josep

(06/11/19 07:15)