Primera llar que té plaques fotovoltaiques d'autoconsum

La primera llar particular a disposar de plaques fotovoltaiques d’autoconsum se situa a Escaldes. La infraestructura és una iniciativa de Turi Mora, fundador de Bomosa, que ha instal·lat 54 plaques a la teulada de casa seva per poder abastir-se de la seva pròpia energia renovable, concretament 17,5 kW. Durant la presentació la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va assenyalar que Mora ha obert el camí d’una via amb molt potencial per al desenvolupament de les energies renovables al Principat. El director general de FEDA, Albert Moles, va assegurar que el compromís de la parapública amb la transició energètica és