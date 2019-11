Xavier Granyó recorda que la llei deixa clar quan es pot executar un embargament

La Cambra de saigs veu errònies part de les declaracions del Raonador del ciutadà i afirma que la llei estableix que les execucions d’embargaments s’han de fer de la manera menys onerosa possible. Dilluns, Marc Vila, Raonador del ciutadà, va afirmar que les actuacions del saig no sempre es realitzen amb proporcionalitat, deixant en situació de vulnerabilitat les persones que tenen deutes, una circumstància de la qual no té notícia el president de la Cambra de saigs, Xavier Granyó. “No tinc coneixement de cap cas que s’hagi deixat en situació d’extrema necessitat cap persona i en aquests casos s’ha de