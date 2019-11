Un total de 4.911 persones demanen el vot al consolat

Fins a 4.911 espanyols residents al Principat van sol·licitar el vot per la repetició electoral espanyola, que se celebrarà diumenge vinent. Aquesta dada suposa un augment de 820 peticions respecte a les que hi va haver al mes d’abril.

El cens actual és de 23.429 persones, que suposa que només el 20,96% dels possibles votants van sol·licitar al consolat d’Espanya poder exercir el seu dret.

Aquesta dada suposa un augment respecte a les eleccions que s’havien celebrat el 28 d’abril, en què les persones que havien sol·licitat el vot eren 4.091, per un cens electoral de 23.176. Això era un 17,65% dels