Ubach anuncia que hi haurà quatre ambaixadors més La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, durant una sessió del Consell General ARXIU

Actualitzada 05/11/2019 a les 20:17

Redacció Andorra la Vella

Ubach ha anunciat la incorporació de quatre ambaixadors més a causa de la insuficiència de recursos que té el seu ministeri per poder assolir el volum de feina encomanada. Així ho ha fet saber la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, durant la compareixença pública d'avui celebrada al Consell General per presentar el primer informe anual d’acció exterior, on ha exposat que considera "molt ajustat" el fet que només siguin 73 treballadors en relació al volum de feina que tenen, comptant amb un pressupost d'uns 7,7 milions. Ubach espera que hi hagi una estabilitat pressupostària de cara al pressupost del 2020 i ha explicat que "pel 2019 podem treure noves places de diplomàtics", els quals estaran destinats al Principat i hauran de rebre una formació, i que aviat també sortirà una plaça al departament jurídic. Els tècnics diplomàtics sortiran fruit d’una convocatòria oberta fins a finals d’aquesta setmana i la convocatòria del concurs pel jurista a incorporar encara està pendent de publicar.