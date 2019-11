L’objectiu és saber-ne l’estat de conservació i fer les reparacions necessàries si es detecten mancances de seguretat

L’executiu començarà a revisar l’any vinent totes les obres de fàbrica de la xarxa de carreteres. Es tracta de centenars d’infraestructures situades tant a les carreteres generals com a les secundàries. Per fer-ho, el Govern ha tret a licitació l’actualització de l’inventari, la inspecció principal i el programa de rehabilitació i manteniment d’aquestes obres de fàbrica.

La finalitat bàsica dels treballs és actualitzar l’inventari, arribar a un dictamen sobre la situació actual de les obres de fàbrica de la xarxa de carreteres, on es recullin les diverses patologies que puguin presentar, s’avaluï la seva gravetat i urgència d’actuació i es facin