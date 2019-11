L'IPC anual acumulat situa els preus de l'octubre un 0,6% més alts

Actualitzada 05/11/2019 a les 06:48

La variació interanual estimada de l’índex de preus al consum de l’octubre presenta un percentatge acumulat del 0,6%. Aquesta dada, en cas d’acabar-se confirmant, suposaria un descens d’una dècima respecte al mateix valor, calculat el mes de setembre del mateix any.

Si es fa una comparativa amb el que va passar fa just un any, la variació és força significativa. L’acumulat que presentava l’IPC andorrà l’anualitat passada era del 2,6%, mentre que l’acumulat d’aquest 2018, de moment, és del 0,6%.

Pel que fa a la comparativa amb els estats veïns, l’IPC acumulat que presenta Espanya és d’un 0,1 per cent, que suposa que l’increment de preus a l’Estat veí del sud es manté estable. Mentre, a França, l’increment acumulat és del 0,7 per cent. Aquesta dada, si s’acabés confirmant, suposaria que l’acumulat anual a l’Estat francès hauria baixat respecte al setembre.

La motivació principal de la presentació d’aquestes dades pel departament d’Estadística és aportar la mateixa informació que faciliten els estats membres de la Unió Europea. La metodologia de càlcul que es va emprar per a l’índex avançat és la mateixa que s’utilitza per obtenir l’IPC anual.