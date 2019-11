Actualitzada 05/11/2019 a les 06:56

El ministeri d’Afers Socials va organitzar una jornada formativa per als professionals de la comunicació en matèria de violència de gènere. Va ser impartida per la professora de la UAB Joana Gallego, sota el títol Com informar sobre la violència de gènere i la protecció de la infància i l’adolescència.