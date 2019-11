Crèdit Andorrà, reconeguda com a millor banca privada

Ha estat guardonat per les publicacions financeres ‘The Banker’ i ‘PWM’

Crèdit Andorrà ha estat distingit com a millor banc d’Andorra en banca privada per les publicacions financeres The Banker i PWM, del grup Financial Times, per tercer any consecutiu. El premi reconeix l’estratègia de la companyia per consolidar un model de banca privada competitiu, digital, innovador i responsable, especialment enfocat a oferir el millor servei al client i una atenció personalitzada.

El guardó destaca el pla d’acció de Crèdit Andorrà pel que fa a govern corporatiu amb la reorganització de l’estructura corporativa, el manteniment del lideratge al mercat andorrà i l’estratègia de creixement internacional focalitzat i eficient. També posa en relleu