Caldea supera en un 5,60% les visites per Tots Sants

El centre ha registrat un total de 8.000 persones durant els dies festius, representant un total de 6.228 clients que han estat al termolúdic i 1.428 que han visitat Inúu

Actualitzada 05/11/2019 a les 17:07

Redacció Andorra la Vella

Caldea ha rebut un total de 8.000 visitants durant el pont de Tots Sants, unes xifres que, segons el centre termolúdic, superen en un 5,60% més que en el pont de l’any passat. Concretament, 6.228 persones han estat al termolúdic, on hi ha hagut un increment de 2,24€, i 1.428 han visitat Inúu, el preu del qual ha augmentat 4,19€, representant un increment del tiquet mig del 10%. El director general de Caldea, Miguel Pedregal, ha valorat els resultats molt positivament, ja que s’han superat els objectius fixats i n’ha remarcat la seva importància a causa que “el pont de Tots Sants sol ser un bon termòmetre per pronosticar una molt bona temporada d'hivern que està a punt de començar”. Aquests resultats apropen cada vegada més a la companyia a aconseguir el pressupost anual, que preveu tancar l’exercici amb una facturació de 16 milions d'euros i uns Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització (EBITDA) proper als 4 milions.