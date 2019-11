Autoconsum energètic amb plaques fotovoltaiques

Un habitatge d'Escaldes-Engordany ha estat el primer a instal·lar 54 plaques solars que subministren 17,5 kW per a l'electricitat de la casa, els vehicles elèctrics, la calefacció i l'aigua calenta

El primer edifici amb plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum ja és una realitat. Un habitatge d'Escaldes-Engordany ha instal·lat 54 plaques a la teulada de l'immoble per poder abastir-se de la mateixa energia renovable amb una instal·lació que compta amb 17,5 quilovats per produir el 100% d'energia que consumeix la casa, els vehicles elèctrics, la calefacció i l'aigua calenta.

La possibilitat d'incorporar aquest sistema de producció elèctrica va entrar en funcionament el 2010 però la nova llei de transició energètica, que va entrar en vigor l'any passat, ha fet que es puguin instal·lar les plaques en habitatges unifamiliars i comunitats de veïns i que la persona pugui consumir l'electricitat que crea. "Això suposa un benefici a l'usuari perquè l'edifici produeix energia elèctrica i la consumeix i només reverteix l'excedent a la xarxa, que el compra FEDA" ha explicat la ministra de Medi ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Per a fomentar aquesta instal·lació sostenible el ministeri ha creat el programa Renova, on l'executiu aporta una ajuda fins a un 40% de la inversió. Calvó ha afirmat que és una mesura a la qual es pot acollir tothom, "en funció del potencial solar que tingui el seu edifici" i que des del ministeri han posat a disposició dels particulars una eina disponible a la web que permet saber el potencial d'energia que es té. El director de FEDA, Albert Moles, ha assegurat que el compromís de l'empresa amb la transició energètica no és només produir energia renovable per alimentar el país sinó posar facilitats perquè els privats puguin apostar per la producció i que la integració de noves energies renovables a la xarxa és un dels desafiaments que afronta la companyia per poder treure el màxim rendiment.