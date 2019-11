El Constitucional desestima el recurs presentat per la societat i confirma la sentència del Superior que obliga a rescabalar dos extreballadors

Una coneguda empresa de seguretat privada del Principat haurà d’indemnitzar per assetjament laboral amb 275.000 euros dos excàrrecs directius de la societat que van deixar l’empresa voluntàriament per desistiment justificat. Un dels extreballadors rebrà 182.002 euros d’indemnització i 11.201 euros més en concepte de primes per objectius de l’any 2013. La família del segon extreballador –l’home va morir el 2015– rebrà 93.334 euros d’indemnització i 4.461 euros en concepte de prima per objectius del 2013. L’empresa els haurà de pagar a més els interessos legals i les costes judicials del procés.

El Tribunal Constitucional, cinc anys després que els dos excàrrecs