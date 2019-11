La xarxa de calor de la Comella donarà aigua calenta a 160 llars

The White Angel Andorra i FEDA Ecoterm han signat un contracte comercial que farà més sostenibles les futures edificacions

La xarxa de calor de la Comellà donarà aigua calenta a 160 llars El director de The White Angel Andorra, Jan Aramburu i el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé signen el contracte comercial FEDA

Actualitzada 04/11/2019 a les 13:11

Redacció Andorra la Vella

The White Angel Andorra i FEDA Ecoterm col·laboraran per oferir habitatges sostenibles a la capital amb la "construcció d'una xarxa de calor que parteix del centre de tractament de residus i permetrà oferir un sistema d'aigua calenta gràcies a la calor residual que s'extreu", ha explicat FEDA en un comunicat.

Un total de quatre edificis, amb capacitat per 160 habitatges, comptarà amb un aïllament diferent a cada façana depenent de l'orientació amb l'objectiu "d'aconseguir la màxima eficiència energètica i evitar pèrdues de calor o fred" ha explicat la companyia elèctrica.

El projecte, que s'iniciarà a final d'any, "contribueix a millorar la qualitat de l'aire de la zona perquè es podran eliminar les calderes de gasoil" han apuntat des de FEDA.