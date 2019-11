Els fisioterapeutes discrepen amb el ministre Martínez Benazet que hi hagi excés de professionals del sector

Els col·legis professionals de fisioteràpia i odontologia es posicionen a favor de regular l’accés als convenis amb la CASS. D’aquesta manera, el ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, veu com els representants dels col·legiats aplaudeixen els canvis introduïts en el sistema públic de salut. La degana del Col·legi de Fisioterapeutes, Edit Rascagneres, va dir que “nosaltres ja vam avisar que seria un problema” en referència a l’accés il·limitat de professionals. Igualment des dels odontòlegs, van mostrar-se “encantats” i, com els fisioterapeutes, ja havien fet saber a Salut que la regulació anterior no era l’adequada.

Celine Diet, presidenta del Col·legi d’Odontòlegs, va