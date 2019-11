El cap de Govern hi va anar acompanyant el ministre i president dels liberals, Jordi Gallardo

Escaldes-Engordany és una de les parròquies on no ha fructificat el pacte entre DA i Liberals, i malgrat que s’intenta amagar públicament els motius, és un secret a veus que un sector important i influent dels demòcrates escaldencs no volien sentir parlar de pacte amb els liberals, com el mateix excap de Govern, Toni Martí, o els cònsols que estan a punt d’acabar la legislatura. Per això els liberals van optar per fer una llista pròpia, al marge de la que encapçala Miquel Aleix.

El comitè parroquial de Liberals es va reunir hores abans de la data límit per presentar la