El SEP manifesta que manquen polítiques socials per reduir la pobresa

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) considera que manquen polítiques socials per reduir la pobresa i les desigualtats. La secretària general del sindicat, Anna Mundó, considera que les xifres publicades pel departament d’Estadística sobre les condicions de vida “són alarmants i no es poden entendre dins de la societat andorrana”. L’enquesta apuntava, entre d’altres dades, que el 12,8% de la població està en risc de pobresa i que un 3,5% pateix privació material severa. Des del SEP es va voler destacar que els ajuts socials pal·lien aquestes situacions de pobresa, amb la qual cosa incrementen la mitjana dels ingressos per