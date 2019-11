El mirall d'Andorra

El cap de Govern va afirmar davant dels empresaris andorrans que el principat de Liechtenstein era el model a seguir per les similituds entre els dos petits estats

Fins la setmana passada, Liechtenstein era un altre dels microestats que hi ha a Europa; tal com Andorra, San Marino o Mónaco. Però, en la clausura de la jornada sobre transformació digital, el cap de Govern, Xavier Espot, el va posar en el centre del debat, a l’afirmar que era “el mirall” on s’havia de fixar el Principat que governa.

Però, què hi ha darrere de Liechtenstein? El principat, igual que passa amb Andorra, es troba en una zona muntanyosa i té una holografia complicada. No compta amb un aeroport propi i la xarxa de carreteres no és com per llençar