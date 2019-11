Detingut per circular amb 2,62 d'alcoholèmia i sense carnet de conduir

La policia també va arrestar dos dels quatre membres d'una banda organitzada de contraban de tabac que actuava a Andorra la Vella

Actualitzada 04/11/2019 a les 12:44

Redacció Andorra la Vella

Un resident de 38 anys va ser detingut dimecres 30 d'octubre al voltant de les 19.30 hores per circular sense carnet de conduir i amb una taxa d'alcoholèmia de 2,62 grams per litre. Com a delictes per a la seguretat del trànsit la policia també va arrestar la matinada de dissabte dos residents per causar accidents amb danys materials on un home de 53 anys conduïa amb una taxa d'1,74 grams d'alcohol per litre de sang i una dona de 33 anys va donar positiu amb 2,36 grams per litre.

Els agents també van detenir dues persones com a presumptes autors d'un delicte de contraban de tabac i contra l'ordre públic per associació il·lícita. Els dos homes, no residents i de 23 i 49 anys, formaven part d'una banda organitzada de quatre membres que els funcionaris del cos de policia i de la duana andorrana estaven vigilant, ja que adquirien grans quantitats de tabac en diversos establiments d'Andorra la Vella i posteriorment el guardaven dins el maleter d'un turisme 4x4. Quan la policia va intervenir els quatre ocupants del vehicle dos d'ells es van escapar amb el cotxe mentre els agents arrestaven els dos detinguts. El vehicle va posar en perill la seguretat viària en diverses ocasions i la policia no els va aconseguir localitzar.

