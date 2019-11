Les publicacions The Banker i PWM del grup Financial Times reconeixen la tasca del banc per tercer any consecutiu

Crèdit Andorrà guanya el premi de millor entitat de banca privada del país Joan R. Mas, director de comunicació corporativa, màrqueting i transformació digital clients del grup financer Crèdit Andorra rep el premi Finacial Times Live

Actualitzada 04/11/2019 a les 14:03

Les publicacions del grup Financial Times The Banker i PWM han tornat a escollir Crèdit Andorrà com el millor banc d'Andorra en banca privada per tercer any consecutiu. El guardó reconeix "l'estratègia de la companyia per consolidar un model de banca privada competitiu, digital, innovador i responsable", segons ha informat el banc que remarca que s'ha tingut en compte que l'entitat "ha consolidat el lideratge en el mercat financer andorrà en termes de benefici i volum de negoci al país" així com el posicionament internacional en banca privada "en la qual ha consolidat l'expansió en tres places estratègiques: Espanya, Luxemburg i Miami".

El conseller executiu i director general del Grup Financer Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha assenyalat que el premi "és un reconeixement a l'esforç, la constància i el rigor amb què treballem per mantenir el lideratge a la plaça financera andorrana i el creixement global, i per oferir dia a dia el millor servei possible".