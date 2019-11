La por feta túnel

‘Quina Por’ i ‘Terrorífic’ són els nivells, per a nens i per a adults, que proposa el túnel del terror de La Massana que capitalitza durant el cap de setmana de Halloween a l’edifici del telecabina, les experiències més terrorífiques del país.

Sang, molta sang, crits, poca llum, ensurts per tots costats i 16 professionals que fan del túnel del terror de La Massana una experiència especialment intensa, i és que la nova iniciativa de Vallnord Pal-Arinsal porta, per primera vegada, durant tot el cap de setmana el més terrorífic Halloween a l’edifici del telecabina.

El recorregut per tota l’estructura de tres plantes s’inicia creuant un petit i claustrofòbic túnel de plàstic blanc que comença a posar en tensió el cos de tothom qui s’atreveix a enfrontar l’experiència. Al final, la porta d’entrada i un militar. Aquest posa el participant en la pell