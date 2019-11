El Govern demana vacunes contra el rotavirus i papil·loma humà

El ministeri de Salut demanarà vacunes contra el rotavirus i el virus del papil·loma humà, entre d’altres, totes incloses en el calendari de vacunacions sistemàtiques del Principat, a més de la vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina per a la vacunació de les embarassades. El ministeri també demanarà, tal com s’assenyala al plec de bases per al concurs internacional per adquirir-les, les vacunes triple vírica (xarampió, rubèola i galteres), la vacuna de la varicel·la, la vacuna antimeningocòccica B i l’antipneumocòccica conjugada tetravalent.

En total, el nombre de totes les vacunes, dels diferents tipus esmentats, que el ministeri