El Copríncep afirma que l’informe d’estadístca que posa en relleu la situació de pobresa de part de la ciutadania “em preocupa”

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va demanar ahir que es faci un repartiment més equitatiu de la prosperitat del Principat. L'arquebisbe ho va dir en la visita parroquial a Canillo, just abans de la missa celebrada a l'església de Sant Serni, acompanyat de mossèn Ramon.

Vives va afirmar que "som un país pròsper. Cal repartir aquesta prosperitat i fer-la sostenible". En la seva doble vessant de Copríncep i arquebisbe, va afirmar que "em preocupa" la situació de pobresa que reflectia l'informe d'estadística que va publicar el Govern dijous. No va dubtar a afirmar que hi havia alguns problemes, dels quals va