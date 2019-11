A l’increment, que va entrar en vigor ahir, se’n afegiran dos més durant l’any vinent

El preu del paquet de tabac a França està cada cop més a prop dels 10 euros després que ahir entrés en vigor la darrera pujada dictada pel govern gal. L’increment en 50 cèntims d’euro deixa algunes marques per sobre dels nou, a l’espera de les dues pujades que l’executiu francès té previst l’any vinent per aconseguir la fita dels deu euros per paquet que es va marcar el ministeri de sanitat gal l’any 2017 per intentar reduir el nombre de fumadors i les malalties associades.

Marques com Marlboro han passat de costar 8,80 a 9,30 euros, Philip Morris de 8,60