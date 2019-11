Vives demana millorar les pensions i els lloguers

L'arquebisbe considera que Andorra és pionera en temes de benestar social però que és el moment de fer esforços per oferir habitatges a preus raonables

Actualitzada 01/11/2019 a les 18:20

Redacció Andorra la Vella

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep, Joan-Enric Vives, ha fet una crida per millorar la situació de les pensions i del lloguer al país durant el primer dia de la visita pastoral que enguany té lloc a Canillo. Vives considera que Andorra és pionera en temes de benestar social, per exemple amb la gent gran o amb el col·lectiu de diversitat funcional, però que és el moment de fer esforços per oferir habitatges a preus raonables i bones pensions, fent referència als resultats de l’informe del departament d’Estadística sobre les condicions de vida de l’any 2018. L'arquebisbe ha dit que "Andorra és un país pròsper però cal repartir aquesta prosperitat i fer-la sostenible. Des de les institucions s'ha de vetllar perquè ningú s'aprofiti de la situació".

La visita s'ha iniciat amb les misses de celebració de Tots Sants a les esglésies de Sant Bartomeu de Soldeu, de Sant Serni de Canillo i al Santuari de la Mare de Déu de Meritxell, i també amb la pregària als cementiris de Mereig i Prats.

#1 A bona hora caperucita

(01/11/19 18:09)