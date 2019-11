Una mort 'eco-friendly'

Cada cop més les funeràries ofereixen opcions ecològiques amb el medi ambient per als que volen seguir sent sostenibles després de morir.

Taüts que respecten el medi ambient, urnes biodegradables i materials ecològics. Aquestes són algunes de les demandes que fan les persones que organitzen el seu propi funeral, o el dels seus familiars, per poder seguir sent eco-friendly un cop deixen aquest món. Ho confirmen les dues empreses funeràries andorranes, que ofereixen aquests serveis tan de moda. Pere Marse­nyach, un dels col·laboradors de Pompes Fúnebres de les Valls, assegura que gairebé un 50% dels clients demanen aquestes opcions que respecten el medi ambient. “Hi ha taüts que no porten vernissos perjudicials, són vernissos a l’aigua que són molt neutres”, manifesta Marsenyach,