Set persones a temps complet per a la Cimera Iberoamericana

El Govern destina un total de set persones a temps complet per a la realització de la Cimera Iberoamericana, que se celebrarà al Principat el novembre de l’any vinent. Així ho va notificar en resposta a les preguntes realitzades per la consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata Susanna Vela, relativa als recents nomenaments del departament. Aquest està liderat per una directora, un ambaixador, un coordinador nacional adjunt, una responsable de cooperació adjunta i un equip de suport a la secretaria pro tempore formada per dues tècniques i una administrativa. En la resposta l’executiu va matisar que és una estructura centrada