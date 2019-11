L'Illa Carlemany acull un total de cinc estands on ofereixen als curiosos que s'hi acosten cerveses, cosmètics naturals, xocolates, productes de l'hort ecològics i confitures

L'artesania i la proximitat tornen a la vuitena Mostra de productes agrícoles Inauguració de la 8ena Mostra de Productes Agrícoles i Artesans a l'Illa Carlemany Eva Bosch

Actualitzada 01/11/2019 a les 13:19

Redacció Andorra la Vella

La vuitena Mostra de productes agrícoles i artesans s'ha iniciat aquest matí a la primera planta de l'Illa Carlemany. Un total de cinc estands ofereixen als curiosos que s'hi acosten una àmplia oferta als expositors on s'hi poden trobar les cerveses de Cervesa Alpha, les confitures de Casa Gendret, els productes de l'hort ecològics de Can Sona, els cosmètics de Pocions Lluna Nova i la xocolata de Xocland. La trobada s'ha fet per sisè any consecutiu i té com a objectiu donar visibilitat al conjunt de productors locals que treballen sota aquest segell oficial, on actualment hi ha 27 productors, i ajudar a consolidar les petites empreses del país. El director del departament d'Agricultura, Josep Mª Casals, ha explicat que aquesta mostra es fa per "poder posar en valor els productes que es produeixen a Andorra en un lloc molt cèntric on, a més, tenim un contrast entre modernitat i tradició, justament és el que també fa que hi hagi visibilitat a aquests productes diferenciats. Comença a ser una varietat ampla de productes, tots ells amb aquesta voluntat de fer-los d'una forma artesanal i respectant al màxim la matèria primera amb un procés d'elaboració que sigui el més natural possible". La mostra romandrà present fins diumenge 3 a les 14.00 hores, convertint-se en un espai d'exposició, degustació i venda dels articles i productes elaborats per productors del país.